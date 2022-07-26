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موسكو: مقتل 40 مقاتلا أجنبيا في دونيتسك معظمهم بولنديون

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من دونيتسك (رويترز)
من دونيتسك (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: مقتل 40 مقاتلا أجنبيا في دونيتسك معظمهم بولنديون

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 40 مرتزقاً أجنبياً معظمهم من البولنديين بضربة صاروخية عالية الدقة في دونيتسك.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن نقطة الانتشار المؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي التي أصيبت في منطقة قرية "كونستانتينوفكا" في دونيتسك.

مقتل 70 أوكرانياً

كما قال إن القوات الروسية قصفت مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في قرية "زايتسيفا" في دونيتسك، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 أوكرانياً، بينما تم تدمير مستودع الذخيرة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مسيرتين أوكرانيتين في مناطق قرى "دميتروفكا" بمنطقة خاركوف، و"فافيلوفو" بمنطقة نيكولاييف. وفق كوناشينكوف.

إجمالي خسائر أوكرانيا

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 260 طائرة، و144 مروحية و1613 طائرة بدون طيار و358 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و4162 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و763 راجمة صواريخ متعددة و3201 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و4481 مركبات عسكرية خاصة، وفق وزارة الدفاع الروسية.

تأتي التصريحات الروسية، بعد إعلان رئيس إدارة مدينة دونيتسك الموالي لموسكو، اليوم الثلاثاء، أن حريقا شب ليلا في مستودع للنفط بمنطقة تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المدينة.

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