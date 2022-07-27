تأهباً للروس.. دول شرق أوروبا تطلب صواريخ هيمارس

تبحث دول أوروبا الشرقية القلقة من أي عملية عسكرية روسية محتملة، إبرام صفقات لتأمين أنظمة الصواريخ بعيدة المدى بعد أن شاهدت القوات الأوكرانية تستخدمها بنجاح ضد روسيا.

هيمارس لردع الروس

ويعكف مسؤولو الدفاع في بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا على شراء أنظمة الصواريخ عالية الحركة هيمارس من الولايات المتحدة، حيث دفعت حرب أوكرانيا الدول إلى البدء في ترقية وتحديث جيوشها.

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وبينما لا تزال الصفقات معلقة، يقول الجيش الأوكراني إنه استخدم هذه الصواريخ لضرب أهداف روسية رئيسية من وراء الخطوط الأمامية، وفقا لمجلة "نيوزويك".

"دعوة للاستيقاظ"

من جهته، أخبر وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، البرلمان في مايو / أيار أن هجوم روسيا على أوكرانيا كان بمثابة دعوة للاستيقاظ لتوسيع وتحديث جيش بولندا، العضو في حلف الناتو.

بعدها، أعلن على تويتر أنه طلب من الولايات المتحدة حوالي 500 قاذفة من صواريخ هيمارس.

في السياق، قال كوستي سالم، وزير دفاع إستونيا، للإذاعة الإستونية العامة في 18 يوليو / تموز، إن روسيا لديها قواعد عسكرية قريبة من الحدود مع دول البلطيق، وتعتمد على خطوط السكك الحديدية في طرق الإمداد. وأضاف أن حصول إستونيا على نظام هيمارس سيجعل أي هجوم روسي أكثر تكلفة.

شحنة لأوكرانيا

ووافقت الولايات المتحدة في يونيو على منح نظام الأسلحة للجيش الأوكراني.

وقال البنتاغون ومسؤولو الدفاع الأوكرانيون بالفعل إنهم استخدموا نظام هيمارس لقلب المجهود الحربي الروسي من خلال تدمير مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة والجسور من بعيد.