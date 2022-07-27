زعيم دونيتسك الانفصالية: حان وقت تحرير كييف من أوكرانيا

أكد رئيس إقليم دونيتسك الانفصالي في أوكرانيا، دينيس بوشلين، اليوم الأربعاء، أن الوقت قد حان "لتحرير المدن الروسية" مثل كييف وتشيرنيغوف وبولتافا وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وزابوروجيا ولوتسك.

وقال الزعيم الموالي لموسكو في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "اليوم حان الوقت لتحرير المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي مرة أخرى، مثل كييف تشيرنيغوف وبولتافا وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وزابوروجيا ولوتسك".

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اعتراف من 3 دول

يشار إلى أن "جمهورية" دونيتسك غير معترف بها إلا من روسيا وسوريا وكوريا الشمالية.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرر في 21 فبراير الماضي، قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المرحلة الثانية من العملية العسكرية

وتسيطر روسيا الآن على منطقة لوغانسك بالكامل، فيما تسعى للاستيلاء على دونيتسك، ومنذ مارس الماضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرق البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.