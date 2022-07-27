لبحث قضية الوكالة اليهودية.. وفد إسرائيلي يتجه لموسكو

وسط حالة من التوتر بين البلدين بسبب اتخاذ روسيا إجراءات تدقيق ضد وكالة الهجرة اليهودية، أعلنت إسرائيل، الأربعاء، إرسال وفد إلى موسكو لبحث قضية الوكالة اليهودية للهجرة.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان ردا على تصريحات الكرملين إن "العلاقات بين إسرائيل وروسيا تستند إلى تاريخ طويل وتواصل منتظم ومصالح مشتركة".

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كما أضاف البيان "الجالية اليهودية في قلب هذه العلاقات، إذا كانت هناك قضايا قانونية مرتبطة بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كعادتها، مستعدة وجاهزة للدخول في حوار".

"يجب ألا تسيس"

وكان الكرملين قال في وقت سابق اليوم، إن خطوة إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا يجب ألا "تسيّس"، واصفا إياها بأنها مسألة قانونية بحتة.

كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الثلاثاء "لا ينبغي تسييس الوضع أو أن يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية ككل"، مضيفاً "هناك قضايا مرتبطة بالتزام القانون الروسي. يجب التعامل مع هذا الوضع بحذر شديد". ولم يقدم بيسكوف تفاصيل إضافية.

خطوة مفاجئة

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي أن وزارة العدل طلبت "حل" الوكالة اليهودية بسبب انتهاكات قانونية لم تحدّدها.

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا التي أُسّست في العام 1929، بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل.

تأتي هذه الخطوة ضد الوكالة اليهودية، التي تتخذ من القدس مقرا لها، كما أنها أكبر منظمة يهودية غير ربحية في العالم، عقب انتقاد إسرائيل لحرب روسيا في أوكرانيا.

وكان يائير لابيد وهو في منصب وزير خارجية إسرائيل في أبريل نيسان، قد اتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

في المقابل، نفت موسكو مرارا ارتكاب أعمال وحشية في أوكرانيا، وقالت إنها لا تستهدف المدنيين رغم أن الآلاف منهم قُتلوا في العملية العسكرية المستمرة من فبراير الماضي حتى اليوم.