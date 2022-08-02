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مؤسس حركة الشباب يصبح.. وزيراً في الحكومة الصومالية

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Former al Shabaab leader Mukhtar Robow attends a news conference in Baidoa, Somalia November 4, 2018. Picture taken November 4, 2018. REUTERS/Feisal Omar
أحد مؤسسي حركة الشباب والمتحدث السابق باسمها مختار روبو

مؤسس حركة الشباب يصبح.. وزيراً في الحكومة الصومالية

مختار روبو سيتولى وزارة الشؤون الدينية في الحكومة التي يرأسها حمزة عبدي بري

مقديشو - رويترز

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عينّ رئيس الوزراء الصومالي أحد مؤسسي حركة الشباب والمتحدث السابق باسمها مختار روبو وزيراً في الحكومة الجديدة، في خطوة قد تساعد على تعزيز المعركة ضد التمرد لكنها يمكن أن تثير اشتباكات بين العشائر.

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري

وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري في تصريحات نقلها التلفزيون إن روبو، الذي رصدت الولايات المتحدة في السابق مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه قبل أن ينشق عن حركة الشباب في 2013، سيكون الوزير المسؤول عن الشؤون الدينية.

واعتقلت الحكومة السابقة روبو في ديسمبر 2018 في جنوب غرب الصومال خلال حملته الانتخابية لرئاسة إقليم. وقمعت قوات الأمن باستخدام القوة الفارطة الاحتجاجات التي أعقبت ذلك.

روبو عندما كان لا يزال مع حركة الشباب في 2011
روبو عندما كان لا يزال مع حركة الشباب في 2011
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وقال بري قبل إعلان أسماء الوزراء المعينين حديثاً: "بعد مداولات كثيرة مع الرئيس وشخصيات عامة، عينت وزراء بالحكومة يتمتعون بالتعليم والخبرة وسيؤدون مهامهم. أطلب من البرلمان التصديق على مجلس الوزراء".

ويتوقع بعض المحللين أن روبو ربما يساعد على تعزيز القوات الحكومية في منطقة باكول، مسقط رأسه، حيث يسيطر المتمردون على مساحات كبيرة من الأراضي.

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