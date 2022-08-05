شاهد.. لحظة استهداف قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة

شنت إسرائيل، اليوم الجمعة، غارات جوية طالت قطاع غزة، الجمعة، فقتلت 7 أشخاص بينهم ناشط بارز، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

كما أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اغتيال تيسير الجعبري، وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.

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ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي، فيديو لاستهداف المكان السكني، حيث كان يوجد الجعبري.

IDF publishes a video of the airstrike on senior Islamic Jihad commander, Tayseer Jabari in northern Gaza. pic.twitter.com/cySVQsg3Bt — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2022

وسمع دوي انفجار في مدينة غزة، حيث تدفق الدخان من الطابق السابع بمبنى كبير عصر الجمعة.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخا على الأقل على شقة سكنية في برج سكني وسط حي الرمال غرب مدينة غزة.

حركة الجهاد تؤكد

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الضربات الجوية الإسرائيلية بينهم طفلة عمرها 5 سنوات، كما أصيب 40 شخصا في الأقل.

من جانبها، أكدت حركة الجهاد أن القيادي في غزة، تيسير الجعبري، كان من بين القتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف حركة الجهاد الإسلامي في عملية أطلق عليها اسم "الفجر".

وضع خاص

كما أعلن عن "وضع خاص" على الجبهة الداخلية، مع إغلاق المدارس وفرض قيود على الأنشطة الأخرى في المجتمعات المحلية الواقعة على بعد 80 كيلومترا من الحدود.

وأغلقت إسرائيل الطرق المحيطة بغزة في بداية هذا الأسبوع وأرسلت تعزيزات إلى الحدود بينما تأهبت لرد انتقامي بعد إلقاء القبض على عضو بارز بجماعة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية يوم الاثنين.

وقتل عضو آخر في الجماعة في تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.