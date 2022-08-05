غارات إسرائيلية على غزة.. ومقتل قيادي بحركة الجهاد

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ ضربات على قطاع غزة، استهدفت مواقع لحركة الجهاد.

وقال الجيش في بيان: "نُغير الآن على قطاع غزة. تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية".

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كما أكد متحدث باسمه اغتيال تيسير الجعبري وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.

بدورها أعلنت الحركة في بيان مقتل تيسير الجعبري، أحد قادة جناحها العسكري، في غارة جوية إسرائيلية.

إعلان الطوارئ

إلى ذلك قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن هناك عدداً من الضحايا وإنه تم إعلان حالة الطوارئ.

فيما أظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً أسود يتصاعد من سطح مبنى في القطاع المكتظ بالسكان.

جاءت الضربات بعد أن ألقت إسرائيل القبض على بسام السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد، خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية في وقت سابق هذا الأسبوع.