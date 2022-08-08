أوكرانيا تعتقل شخصين "جندتهما روسيا" لقتل وزير الدفاع
جهاز الأمن الداخلي الأوكراني أكد أن المشتبه بهما خططا أيضاً لقتل رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكراني وناشط أوكراني بارز
قال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني اليوم الاثنين، إن أوكرانيا ألقت القبض على شخصين جندتهما أجهزة المخابرات الروسية وخططا لقتل وزير الدفاع ورئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانيين.
وقال الجهاز في بيان إن الأجهزة الأمنية الأوكرانية "أحبطت مؤامرة" وكالة المخابرات العسكرية الروسية "لاستخدام مجموعة تخريبية لتنفيذ ثلاث عمليات قتل" استهدفت إحداها ناشطاً أوكرانياً بارزاً.
ولم يصدر حتى الآن رد فعل من موسكو أو وسائل الإعلام الرسمية الروسية على البيان الأوكراني.
وشنت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا حيث باتت عمليات تأمين كبار المسؤولين في البلاد تخضع لإجراءات مشددة للغاية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أقال في يوليو الماضي رئيس الأجهزة الأمنية والمدعية العامة، مؤكداً أن جهودهما لم تكن كافية في محاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو.
وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها 60 حالة في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.
وأضاف زيلينسكي أن "العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين بتطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة" هو أمر "يثير أسئلة خطرة جداً".
في السياق نفسه، أعلن حاكم منطقة ميكولايف، الواقعة في جنوب أوكرانيا، الشهر الماضي منح مكافأة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ من يساعد في التعرّف على المتعاونين مع الروس.
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