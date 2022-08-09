الخارجية الروسية: تويتر حجب حسابنا بسبب منشور عن كورونا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "تويتر" حجب حساب الوزارة باللغة الإنجليزية بسبب منشور سابق مع اقتباس لوزارة الدفاع الروسية حول تورط واشنطن بظهور فيروس كورونا.
وأوضحت زاخاروفا على حسابها في "تليغرام" أن "إدارة موقع تويتر حجبت في ليلة 5 أغسطس، الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية لمدة 7 أيام".
رد فعل حاد
فيما أشارت إلى أن السبب هو نشر مقتطفات من مؤتمر صحافي لقائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة.
وأكدت أن منشور وزارة الخارجية الروسية مع اقتباس وزارة الدفاع الروسية حول احتمال أن تكون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية متورطة في ظهور فيروس كورونا الجديد أثار رد فعل حاد، مشيرة إلى أن هناك محاولة خرقاء أخرى لإسكات روسيا.
كما أشارت إلى أن هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة. وأضافت أنه "من الممكن حجبنا، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".
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