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روسيا تحذر أميركا من مخاطر إعلانها دولة راعية للإرهاب.. "نقطة اللاعودة"

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بايدن بوتين أميركا روسيا أوكرانيا حرب خاص العربية نت
الرئيس الأميركي جوبايدن (يمين)، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تحذر أميركا من مخاطر إعلانها دولة راعية للإرهاب.. "نقطة اللاعودة"

مسؤول روسي: إذا أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانونا يستهدف روسيا، فإن هذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة.

موسكو - رويترز

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كشف مسؤول روسي كبير، الجمعة، أن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأن العلاقات الدبلوماسية الثنائية ستتضرر بشدة وقد تنقطع إذا تم إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، نقلا عن وكالة تاس‭‭‭ ‬‬‬للأنباء.

ونسبت الوكالة إلى ألكسندر دارشييف مدير إدارة أميركا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية أنه إذا أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانونا يستهدف روسيا، فإن هذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة.

وفي الشهر الماضي، قام عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي يسعيان لإقرار قانون يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب بزيارة كييف لمناقشة مشروع القانون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وذكر دارشييف أن إقرار ذلك القانون سيتسبب في "أخطر الأضرار الجانبية للعلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي تصل إلى درجة خفض تلك العلاقات بل وحتى قطعها". وأضاف: "لقد تم تحذير الجانب الأميركي".

وصنف برلمان لاتفيا، الخميس، روسيا دولة راعية للإرهاب بسبب الحرب في أوكرانيا، ودعا الحلفاء الغربيين إلى فرض عقوبات أكثر
شمولا على موسكو.

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