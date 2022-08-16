الصين تعاقب 7 مسؤولين تايوانيين دعموا استقلال بلادهم

فرضت الصين الثلاثاء عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان.

ومن بين الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان في الصين هسياو بي-كيم، سفيرة تايوان الفعلية لدى واشنطن، وولنجتون كو الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

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فيما قال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو.

كما أضاف أنه لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين.

بعد زيارة بيلوسي

تأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان في وقت سابق من الشهر الحالي، في خطوة قالت بكين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال الجزيرة.

في حين ترفض تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، مزاعم الصين بالسيادة عليها.

يذكر أن الصين كانت فرضت من قبل عقوبات على رئيس حكومة تايوان سو تسينج-تشانج ووزير الخارجية جوزيف وو ورئيس البرلمان يو سي-كون.