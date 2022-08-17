بالفيديو.. ضبط كميات كبيرة من الحشيش داخل مزرعة في الأردن

نفذت الأجهزة الأمنية في الأردن عملية مداهمة نوعية في أكبر مداهمة تنفذها منذ بدء المرحلة العملياتية الجديدة ضد تجار المخدرات ومروجيها في الأردن، وذلك لمنع تداول وانتشار المخدرات في الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي في بيان وصل لـ"العربية.نت" إن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات معززة بقوات أمنية خاصة داهمت صباح اليوم مزرعة في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء (شمال شرقي العاصمة عمّان).

مادة اعلانية

تطبيق قواعد الاشتباك

وأكد أن المداهمة نُفذت بعد اكتمال المعلومات الاستخباراتية التي بينت لجوء مجموعة من أخطر تجار ومهربي المخدرات للاختباء في تلك المزرعة، مع بدء الحملة الأمنية في منطقة الرويشد، وفي محاولة منهم لإخفاء كميات ضخمة من المواد المخدرة كانت بحوزتهم .

وأشار البيان الأمني إلى أنه وفور بدء المداهمة حاول تجار المواد المخدرة الهروب من مكان اختبائهم، ونقل المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم بواسطة مركباتهم، حيث جرت مطاردتهم، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معهم بعد قيامهم بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة .

نصف طن حشيش

وأكد أن جاهزية القوة الأمنية العالية مكنتها من السيطرة على الموقف بحرفية وإلقاء القبض على 3 من المتورطين، وإصابة اثنين منهم، أحدهما بعيار ناري والآخر نتيجة إعطاب مركبته، وجرى نقلهما للعلاج، بينما لم تقع أية إصابات بين صفوف القوة الأمنية.

وتابع الناطق الإعلامي أنه ولدى تفتيش المركبات المضبوطة، جرى ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة قدرت بنصف طن من مادة الحشيش المخدرة، وما يقارب مليوني حبة مخدرة، إضافة لسلاح ناري أوتوماتيكي، وبوشرت التحقيقات ليتم تحديد كافة الأشخاص المتورطين في القضية وإلقاء القبض عليهم .