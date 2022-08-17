في أول لقاء بعد الهجوم.. هادي مطر يشيد بالخميني ويعتقد أن رشدي لن ينجو 

أشاد هادي مطر الذي هاجم الروائي سلمان رشدي في غرب نيويورك الأسبوع الماضي بالخميني في مقابلة حصرية مع صحيفة نيويورك بوست، الأربعاء، واعترف بأنه لا يعتقد أن الكاتب سينجو.

وقال هادي مطر ، من فيرفيو بولاية نيوجيرسي ، في مقابلة بالفيديو من سجن مقاطعة تشوتاوكوا: "عندما سمعت أنه نجا ، فوجئت". ولم يقل الشاب البالغ من العمر 24 عامًا ما إذا كان قد ألهمته فتوى المرشد علي الخميني التي دعت إلى قتل رشدي في عام 1989 بسبب كتابه، مستشهداً بتحذير من قبل محاميه.

مادة اعلانية

لكنه قال أنا أحترم الخميني أعتقد أنه شخص رائع وهذا أكثر شيء استطيع أن أقوله وأشار إلى أنه "قرأ فقط بضع صفحات "من رواية رشدي المثيرة للجدل.

ونفى اتصاله بالحرس الثوري وقال إن ما دفعه للذهاب إلى نيويورك هي تغريدة أعلن فيها عن زيارة رشدي في وقت ما في الشتاء. وتابع "أنا لا أحب هذا الشخص ولا أعتقد أنه شخص جيد جدًا أنا لا أحبه كثيرا، إنه شخص هاجم الإسلام".

وتعرض الكاتب البالغ من العمر 75 عامًا، والذي واجه تهديدات بالقتل منذ عقود ، للهجوم على خشبة المسرح يوم الجمعة بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في معهد تشوتوكوا. وطُعن 10 مرات على الأقل، وأصيب بتلف في الكبد، وقطع في أعصاب في ذراعه وعينه بحسب وكيل أعماله.



سلمان رشدي الكاتب البريطاني سلمان رشدي

مطر الذي دافع بأنه غير مذنب في تهم الشروع في القتل والاعتداء ارتدى بذلة السجن بالأبيض والأسود وقناعًا أبيض من القماش أثناء حديثه إلى الصحيفة وكان ينظر إلى الأسفل في بعض الأحيان، ويتحدث بنبرة خافتة.

وعلى الرغم من أن مطر أقل دراية بعمل رشدي المكتوب إلا أنه قال إنه شاهد مقاطع فيديو للمؤلف على يوتيوب YouTube.

مضيفا "لقد شاهدت الكثير من المحاضرات أنا لا أحب الناس المخادعين مثل هذا."

واشتكى المتهم بالطعن من ظروف السجن المحلي. قائلا "الكثير من الطعام الذي قدموه لي غير مسموح بتناوله في ديني".

ولم يرد مطر على أسئلة حول رحلته عام 2018 إلى لبنان لزيارة والده.

وعمل المشتبه به في مارشال في إيدجووتر في الخريف لمدة شهرين وقضى معظم وقته في قبو والدته "باستخدام الإنترنت، ولعب ألعاب الفيديو ، ومشاهدة نتفليكس، وأشياء من هذا القبيل."