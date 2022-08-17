مقتل 20 وجرح 40 في انفجار استهدف مسجدا في العاصمة كابل
الانفجار وقع في مسجد الصادقية.. وأفاد السكان المحليون أن أصوات أعيرة نارية سُمعت في المكان
أفاد التلفزيون الأفغاني بمقتل 20 شخصاً على الأقل وجرح 40 آخرين في انفجار استهدف مسجدا في العاصمة كابول.
وأفادت قناة "TOLOnews" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء، نقلاً عن سكان محليين، أن انفجارا وقع في منطقة خير خانه الواقعة شمال شرق كابول.
وأوضحت وكالة "آج" للأنباء، أن الانفجار وقع في مسجد الصادقية. وأفاد السكان المحليون أن أصوات أعيرة نارية سُمعت في المكان.
مسجد الصادقية
وأفادت مصادر شعبية في منطقة خيرخانه بمدينة كابول ، بوقوع انفجار قوي في مسجد "الصادقية" بمدينة كابول واستهدف المولوي أمیر محمد کابلي وقد لقي هو وعدد من المصلین فیه.
كما ذكرت المصادر أن هذا الانفجار وقع بين المصلين في منطقة كوتل خيرخانه من الحي السابع عشر بمدينة كابول.
وبحسب المصادر فإن هذا الانفجار وقع مساء اليوم خلال صلاة العشاء.
ولم يذكر المسؤولون الأمنيون في حكومة طالبان أي شيء بخصوص هذا الأمر حتى الآن.ویقول شهود عیان ان عدد ضحایا الانفجار یفوق عشرین وعدد المصابین یفوق الأربعین.
وهذا هو التفجير الثاني الذي يستهدف مسجدا في أفغانستان خلا شهر ونصف، إذ شهدت العاصمة كابل هجوما مماثلا منتصف شهر يونيو، أدى مقتل شخص قتل شخص وجرح 7 جراء انفجار داخل مسجد في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.
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