الدفاع التركية: 25 سفينة حبوب غادرت مواني أوكرانيا

بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وأوكرانيا، من أجل السماح بخروج سفن الحبوب من المواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركيا، يبدو أن سفينة جديدة في طريقها إلى المغادرة.

فقد أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن سفينة جديدة محملة بالحبوب غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني ليرتفع العدد الإجمالي للسفن التي أبحرت من المواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود إلى 25

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محملة بالذرة

كما أضافت أن السفينة آي ماريا التي ترفع علم دولة بيليز الواقعة في أميركا الوسطى كانت محملة بالذرة، مشيرة إلى أن أربع سفن أخرى ستصل إلى مواني أوكرانيا اليوم أيضا لتحميلها بالحبوب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

يذكر أن كييف وموسكو كانتا وقعتا أواخر الشهر الماضي (22 يوليو 2022) على اتفاقية في تركيا، تسمح للأولى باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.

فيما أعلنت الأمم المتحدة في حينه أن لجنة مشتركة من المنظمة والبلدين المتصارعين وأنقرة ستعمل على تفتيش سفن الحبوب، للتأكد من عدم نقل أي أسلحة.

أتى هذا الاتفاق بعد تبادل للاتهامات دام أشهراً بين كل من السلطات الروسية والأوكرانية بالتسبب في أزمة غذاء عالمي، وتهديد الملاحة في البحر الأسود، وسرقة الحبوب والمحاصيل الزراعية.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، بسط الروس سيطرتهم شبه التامة على البحر الأسود.

فيما اتهمت أوكرانيا روسيا بعرقلة توريد المحاصيل والتسبب بأزمة غذاء عالمية وارتفاع حاد في أسعار الحبوب، بما يؤثر على العديد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية.