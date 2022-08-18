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روسيا: نقل صواريخ كينجال فرط الصوتية إلى كالينينغراد

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صاروخ كينجال الروسي - أرشيفية من رويترز
صاروخ كينجال الروسي (رويترز)

روسيا: نقل صواريخ كينجال فرط الصوتية إلى كالينينغراد

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وصول ثلاث طائرات من طراز "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية إلى قاعدة "تشكالوفسك" في منطقة كالينينغراد.

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وأوضحت في بيان "المهام القتالية لطائرات "ميغ-31" المسلحة بصواريخ كينجال سيتم تنظيمها على مدار الساعة في مطار تشكالوفسك".

وجيب كالينينغراد المطلّ على بحر البلطيق والواقع على بُعد آلاف الكيلومترات من موسكو أصبح في قلب نزاع روسي-أوروبي نتيجة للعقوبات التي فرضها الاتّحاد الأوروبي على روسيا منذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي

ففي نهاية يوليو الماضي، أعلن حاكم كالينينغراد وصول أول قطار بضائع من روسيا الى الإقليم التابع للاتحاد الفيدرالي الروسي منذ إصدار الاتحاد الأوروبي قرارا بإلزام ليتوانيا السماح بمرور البضائع الروسية عبر أراضيها.

فقد أوضح أنطون أليخانوف أن أول قطار وصل بعد قرار الاتحاد الأوروبي، مضيفا "هذا إنجاز هام للغاية"، بحسب ما نقلت وكالة تاس للأنباء.

قطار متوجه لكالينينغراد (أ ف ب)
قطار متوجه لكالينينغراد (أ ف ب)

وكانت ليتوانيا، قد أقدمت على منع عبور نصف البضائع القادمة عبر أراضيها من روسيا إلى كالينينغراد، معتبرة هذه الخطوة التزاماً بالعقوبات الأوروبية على روسيا التي وصفت الخطوة بأنها "غير مسبوقة وغير قانونية"، وهددت بالرد.

ووصف الكرملين قرار ليتوانيا بأنه "انتهاك لكل القواعد، وغير مسبوق، وغير قانوني".

جندي روسي في اقليم كالينينغراد - رويترز
جندي روسي في اقليم كالينينغراد - رويترز

ويقع جيب كالينينغراد بين بولندا وليتوانيا، وهو موضع عسكري روسي في أوروبا وموقع استراتيجي مهم. لكنّه أيضًا معزول في منطقة معادية لروسيا تحيط بها دولتان عضوان في كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وتدعمان أوكرانيا بقوة في مواجهة الأهداف الروسية.

وتعتبر كالينينغراد ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو، إذ تضم أسطول البلطيق الروسي في ميناء بالتييسك، وهو الميناء الأوروبي الوحيد الخالي من الجليد في البلاد.

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