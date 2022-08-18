6 قتلى و16 جريحا في قصف روسي على خاركيف  

قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون، الأربعاء، في قصف روسي على خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، بحسب ما اعلنت السلطات المحلية، فيما ندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي ب"هجوم مشين".

وكان رئيس بلدية خاركيف ايغور تيريخوف أشار في وقت سابق عبر تلغرام إلى سقوط 3 قتلى و10 جرحى، قبل أن يتحدث الحاكم الاقليمي اوليغ سينيغوبوف عن حصيلة أكبر.

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وقال الحاكم عبر تلغرام: "المؤسف ان عدد القتلى والجرحى اثر القصف ازداد: قتل 6 اشخاص واصيب 16".

واضاف ايغور تيريخوف: "هناك حريق ضخم في المكان الذي تعرض للقصف في مبنى سكني".

من جهته، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "تدمير كامل" لمبنى سكني جراء القصف. وكتب على تلغرام: "هجوم مشين على المدنيين ليس له أي مبرر يثبت عجز المعتدي. لن نغفر، سنثأر".

وتقع خاركيف على بعد 40 كيلومترا من الحدود الروسية في شمال شرق أوكرانيا، وتتعرض لقصف منتظم من الجيش الروسي منذ بدء الهجومنهاية شباط/فبراير. لكن القوات الروسية لم تنجح أبدا في السيطرة على المدينة.

وقتل مئات المدنيين في منطقة خاركيف منذ بدء الحرب، وفق تعداد السلطات.

وتركز القوات الروسية هجومها حاليا على شرق أوكرانيا وجنوبها.