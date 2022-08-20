موسكو تندد بالعقوبات الغربية.. "غير شرعية وسنلغيها"
نددت روسيا مجددا بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها خلال الأشهر الماضية، جراء العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، معتبرة أنها غير شرعية وتخالف القوانين الدولية.
وشدد ألكسندر بانكين نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، على أن تجميد أصول بلاده لدى الغرب "غير شرعي" وينتهك مبادئ القانون الدولي.
كما أضاف في مقابلة مع وكالة "تاس" أن موسكو ستستخدم كافة الآليات القانونية لإلغاء تلك القرارات.
آلاف العقوبات
وكان نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، ندد بدوره أمس أيضاًَ بالعقوبات، مشدداً على أن تلك السياسة العقابية التي ينتهجها الغرب جعلت بلاده تعمل على تعبئة إمكانياتها الداخلية.
ولطالما انتقد المسؤولون الروس حزمات العقوبات التي فرضها الغرب لاسيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة على بلادهم، متهمينها بالتحيز لكييف.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالسلاح والعتاد.
فيما فرضت آلاف العقوبات القاسية على موسكو، والتي طالت العديد من القطاعات، فضلاً عن مئات السياسيين والنواب، والأثرياء الروس المقربين من الكرملين.
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