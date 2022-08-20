وضع كارثي.. سيول السودان تحصد 79 قتيلاً وآلاف المنازل

ارتفع عدد قتلى السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في السودان إلى 79 شخصاً، فضلاً عن تضرر عشرات الآلاف من المنازل، لاسيما في ولاية الجزيرة.

وأعلن المجلس القومي للدفاع المدني إصابة عشرات المواطنين، وانهيار أكثر من 35 ألف منزل بشكل كلي وجزئي.

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كما لفت إلى أن المياه غمرت أكثر من 1400 فدان زراعي و33 مرفقا وعشرات المزارع ونفوق ما يفوق المئة من الماشية.

بدورها أكدت مراسلة العربية/الحدث من عين المكان أو الوضع كارثي، مؤكدة انهيار مئات المنازل وهرع السكان إلى ملاجئ تقيهم، بمساعدة العديد من الجمعيات الأهلية.

فيما قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها.

وبحسب أوتشا كان نحو 314,500 شخص قد تضرروا سابقا خلال موسم الأمطار في العام 2021.

فيضانات خطرة

يشار إلى أنه عادة ما تتساقط أمطار غزيرة في البلاد بين مايو و/أكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

وتعد أكثر ولايات السودان تأثرا بفيضانات ولاية النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.