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باكستان.. توجيه تهم بموجب قانون الإرهاب لعمران خان

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Supporters of Pakistan's former Prime Minister and leader of the Pakistan Tehreek-e-Insaf party (PTI) Imran Khan, wave flags during an anti-government protest rally in Islamabad on August 20, 2022. (Photo by Farooq NAEEM / AFP)
عمران خان يلقي خطابه الناري في إسلام آباد يوم السبت الماضي
باكستان

باكستان.. توجيه تهم بموجب قانون الإرهاب لعمران خان

جاءت الاتهامات بعد يوم من إلقاء رئيس الوزراء السابق خطاباً حماسياً أمام المئات من أنصاره في إسلام آباد دان فيه اعتقال أحد كبار مساعديه وهدد فيه كبار ضباط الشرطة والقاضي المعني في القضية

واشنطن - بندر الدوشي 

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وجهت السلطات الباكستانية، أمس الأحد، لعمران خان تهماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في تصعيد للصراع على السلطة بين الحكومة الحالية في باكستان ورئيس وزرائها السابق، وهو الأمر الذي يدفع البلاد للدخول إلى جولة جديدة من الاضطرابات العامة.

وجاءت الاتهامات بعد يوم من إلقاء خان، نجم الكريكيت السابق، الذي أزيح من السلطة إثر سحب الثقة منه في أبريل الماضي، خطاباً حماسياً أمام المئات من أنصاره في إسلام آباد دان فيه اعتقال أحد كبار مساعديه، وهدد فيه كبار ضباط الشرطة والقاضي المعني في القضية، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

أنصار خان يستمعون لخطابه السبت في إسلام آباد
أنصار خان يستمعون لخطابه السبت في إسلام آباد

وبحسب وسائل إعلام محلية، جاء في تقرير الشرطة الذي يفصّل التهم الموجهة إلى خان أن تعليقاته الأخيرة "ترقى إلى محاولة متعمدة وغير قانونية لترويع السلطة القضائية وقوات الشرطة" في البلاد.

ولم يتم القبض على خان حتى الآن وهو لا يزال في إسلام آباد، وفقاً لفؤاد شودري أحد كبار قادة حزبه.

وأُجبِر خان على ترك منصبه في أبريل، لكنه لا يزال يتمتع بشعبية سياسية في باكستان رغم تردي الوضع الاقتصادي للبلاد في عهده.

وفي الأشهر الأخيرة، استقطب خان عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مسيراته في جميع أنحاء البلاد، ونجح حزبه في استغلال هذا التأثير لتحقيق بعض النجاحات الانتخابية.

مسيرة لخان وأنصاره في إسلام آباد في مايو الماضي
مسيرة لخان وأنصاره في إسلام آباد في مايو الماضي
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وفي يوليو الماضي، حقق حزبه انتصارا كبيرا في الانتخابات المحلية في أكثر مقاطعات البنجاب اكتظاظاً بالسكان. وهذا الشهر أيضاً حقق نجاحاً في الانتخابات في كراتشي، المركز الاقتصادي للبلاد.

في المقابل، سُجن شهباز جيل، أحد كبار مساعدي خان، في وقت سابق من هذا الشهر، بتهمة الإدلاء بتعليقات مناهضة للجيش في برنامج حواري تلفزيوني. وقال مسؤولون إن دعوته لضباط الجيش لتحدي أوامر كبار الضباط كانت "محاولة للتحريض على التمرد داخل الجيش".

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