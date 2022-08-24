عقوبات كندية جديدة على روسيا.. ومساعدات إضافية لأوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، وتضم القائمة 62 فردا وشركة في قطاع الدفاع.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بعد مشاركته في قمة افتراضية لزعماء الدول المعارضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال البيان إن "كندا قررت فرض إجراءات جديدة على 62 من المقربين من النظام الروسي وشركة في قطاع الدفاع متواطئة في الغزو الروسي على أوكرانيا".
كما أضاف أن "من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات مسؤولون حكوميون روس رفيعو المستوى، بمن فيهم حكام فيدراليون ورؤساء أقاليم وأفراد عائلاتهم ومسؤولون كبار في كيانات قطاع الدفاع الخاضعة للعقوبات حاليًا".
مساعدات مالية لأوكرانيا
كذلك، أعلن ترودو عن مساعدات مالية بقيمة 3 ملايين دولار أميركي لدعم المؤسسات الأوكرانية، بما في ذلك قوات الشرطة وخدمات الطوارئ الحكومية.
وقال إنه ينقل "المعركة إلى روسيا من خلال محاربة حملة موسكو لتضليل العالم بمعلومات خاطئة حول العملية العسكرية ضد أوكرانيا، التي دخلت الآن شهرها السادس".
كما أكد أن بلاده ستستمر في مواجهة "التضليل الروسي" الذي تقوده الدولة من خلال إنشاء فريق مخصص "للمساعدة في زيادة قدرة كندا على فهم ورصد واكتشاف المعلومات المضللة الروسية وغيرها من المعلومات المضللة".
ومنذ العملية الروسية في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1070 فردًا وكيانًا من روسيا، وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في يونيو الماضي، إن أوتاوا "ستواصل بلا هوادة السعي وراء المساءلة عن حرب فلاديمير بوتين العبثية".
هذا وتستمر الدول الغربية بفرض قيود وعقوبات قياسية على موسكو رداً على العملية العسكرية الروسية في جارتها الغربية.
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