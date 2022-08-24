فيديو لذخائر تفرقع يثير ضجة.. والجيش السوداني يوضح

انشغل السودانيون خلال الساعات الماضية بفيديو يظهر انفجارات مجهولة المصدر.

وتداول العديد من الناشطين على مواقع التواصل الفيديو، مشيرين إلى أنه يظهر انفجار مخزن للذخائر.

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أصابته صاعقة

فيما أوضح الجيش السوداني في بيان مقتضب، أن حريقاً نشب بمخزن للذخائر يتبع للفرقة 21 مشاة بزالنجي عاصمة ولاية غرب دارفور، بعد أن أصابته صاعقة رعدية.

كما أكد أنه تم إخماد الحريق سريعا ولم يسفر عن أي إصابات بشرية عدا تلف لمحتويات المخزن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية الأربعاء.

إعلان الطوارئ

يشار إلى أن البلاد التي أعلنت الطوارئ الأحد الماضي، تشهد منذ أيام عدة، سيولاً وفياضانات حصدت أكثر من 89 قتيلاً. وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، استنادا إلى أرقام رسمية، إلى أن 460 ألف شخص قد يتأثرون، وأن 146 ألفا تأثروا حتى الآن، و31 ألف منزل دمرت أو تضرّرت.

أما أكثر الولايات تأثرا بالفيضانات، نهر النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.

وغالباً ما تشهد البلاد بين مايو وأكتوبر أمطارا غزيرة وفيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.