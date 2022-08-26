حريق في عبارة تقل العشرات بالفلبين.. والبحث مستمر عن ناجين

اشتعلت النيران في عبارة فلبينية كانت تقل 82 راكباً وطاقماً أثناء اقترابها من ميناء جنوب مانيلا، اليوم الجمعة، وتم إنقاذ ما لا يقل عن 73 من الذين كانوا على متنها، وفقاً لمسؤولي خفر السواحل.

وقال خفر السواحل إن جهود الإنقاذ والبحث مستمرة بعد حلول الظلام عن ركاب وطاقم عبارة "آشيا فلبينز"، وهي سفينة شحن وركاب مشتركة تتنقل بين الجزر الفلبينية وكانت قادمة من جزيرة ميندورو القريبة.

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نُقلت امرأة تبلغ من العمر 44 عاماً كانت من بين الذين تم إنقاذهم إلى المستشفى لإصابتها بجروح غير محددة.

وأظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل ألسنة لهب ودخانا أسود يتصاعد من العبارة التي كانت بالقرب من سفن أخرى قبالة ميناء باتانغاس. ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

وقال خفر السواحل إن العبارة يمكن أن تحمل ما يصل إلى 400 راكب. وكانت هناك حالات في الماضي لعبارات تحمل ركاباً غير مسجلين في مخالفة للأنظمة المرعية الإجراء في الفلبين.

وتشيع حوادث البحر في أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة والسفن التي لا يتم صيانتها بشكل جيد والاكتظاظ والتطبيق المتقطع لقواعد السلامة، خاصةً في المقاطعات النائية.

في ديسمبر 1987، غرقت العبارة "دونا باز" بعد اصطدامها بناقلة وقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص في أسوأ كارثة بحرية شهدها العالم في زمن السلم.