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حريق في عبارة تقل العشرات بالفلبين.. والبحث مستمر عن ناجين

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A general view shows aftermath of a fire incident at M/V Asia Philippines Starlite shipping vessel at an anchorage area in Batangas, Philippines, August 26, 2022. Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS- THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
من عمليات إنقاذ الناجين من حريق العبارة في مانيلا

حريق في عبارة تقل العشرات بالفلبين.. والبحث مستمر عن ناجين

السفينة التي اندلعت فيها النيران عند اقترابها من مانيلا هي سفينة شحن وركاب مشتركة تتنقل بين الجزر الفلبينية وكانت قادمة من جزيرة ميندورو القريبة

مانيلا – أسوشييتد برس

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اشتعلت النيران في عبارة فلبينية كانت تقل 82 راكباً وطاقماً أثناء اقترابها من ميناء جنوب مانيلا، اليوم الجمعة، وتم إنقاذ ما لا يقل عن 73 من الذين كانوا على متنها، وفقاً لمسؤولي خفر السواحل.

وقال خفر السواحل إن جهود الإنقاذ والبحث مستمرة بعد حلول الظلام عن ركاب وطاقم عبارة "آشيا فلبينز"، وهي سفينة شحن وركاب مشتركة تتنقل بين الجزر الفلبينية وكانت قادمة من جزيرة ميندورو القريبة.

الدخان يتصاعد من العبارة قبالة مانيلا
الدخان يتصاعد من العبارة قبالة مانيلا

نُقلت امرأة تبلغ من العمر 44 عاماً كانت من بين الذين تم إنقاذهم إلى المستشفى لإصابتها بجروح غير محددة.

وأظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل ألسنة لهب ودخانا أسود يتصاعد من العبارة التي كانت بالقرب من سفن أخرى قبالة ميناء باتانغاس. ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
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وقال خفر السواحل إن العبارة يمكن أن تحمل ما يصل إلى 400 راكب. وكانت هناك حالات في الماضي لعبارات تحمل ركاباً غير مسجلين في مخالفة للأنظمة المرعية الإجراء في الفلبين.

وتشيع حوادث البحر في أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة والسفن التي لا يتم صيانتها بشكل جيد والاكتظاظ والتطبيق المتقطع لقواعد السلامة، خاصةً في المقاطعات النائية.

في ديسمبر 1987، غرقت العبارة "دونا باز" بعد اصطدامها بناقلة وقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص في أسوأ كارثة بحرية شهدها العالم في زمن السلم.

من عمليات الإنقاذ
  • من عمليات الإنقاذ
  • من عمليات الإنقاذ
  • من عمليات الإنقاذ
  • من عمليات الإنقاذ
  • من عمليات الإنقاذ
5 صور
من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ
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