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السويد: على موسكو إعادة محطة زابوريجيا إلى كييف

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محطة زابوريجيا (أ ب)
محطة زابوريجيا (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

السويد: على موسكو إعادة محطة زابوريجيا إلى كييف

دبي - العربية.نت

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فيما يتوجه فريق من وكالة الطاقة الذرية إلى زابوريجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، رحبت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند بهذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة تخلي روسيا عن السيطرة على المحطة وإعادتها إلى السلطات الأوكرانية.

وأوضحت الوزيرة عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، أن على روسيا أن تعيد تسليم السيطرة الكاملة على زابوريجيا وجميع المنشآت النووية الواقعة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا إلى السلطات الأوكرانية لضمان أمن وسلامة عملياتها، على حد تعبيرها.

يأتي ذلك، فيما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في وقت سابق اليوم إن بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة في طريقها إلى زابوريجيا، مشددا على ضرورة حماية أمن وسلامة أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا.

قصف متبادل

يشار إلى أن محيط المجمع النووي شهد خلال الأيام الماضية، عدة ضربات وعمليات قصف وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني.

وقد أدت الضربات يوم الخميس الماضي، إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، ما تسبب بفصل المحطة عن شبكة الكهرباء لبعض الوقت.

محطة زابوريجيا النووية تتحول إلى نقطة تماس مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا
محطة زابوريجيا النووية تتحول إلى نقطة تماس مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا

سيطرة روسية

وتخضع زابوريجيا، منذ أوائل مارس/آذار الماضي (2022)، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

من محيط محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (أرشيفية- رويترز)
من محيط محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (أرشيفية- رويترز)

وكانت موسكو رفضت سابقاً دعوات أممية وأوكرانية على السواء إلى سحب كافة الأسلحة من الموقع المذكور، مؤكدة أن سلاحها للحراسة فقط وألا أسلحة ثقيلة في المحطة الضخمة.

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