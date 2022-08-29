الكرملين: أوكرانيا تهديد أوروبا عبر زابوريجيا

لا تزال محطة زابوريجيا النووية، مربط الفرس في التطورات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

فقد شدد الكرملين على أهمية زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمكان، والتي قام بها المدير العام رافاييل غروسي.

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وأضافت الرئاسة الروسية الاثنين، بأن على أوكرانيا وقف التوترات أي العمليات العسكرية قرب محطة المحطة النووية لأنها تهدد أوروبا، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن موسكو لا تتحدث عن إقامة منطقة منزوعة السلاح في المحطة.

جاء ذلك على وقع تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بتنفيذ ضربات خطيرة بالقرب من موقع المحطة النووية جنوبي البلاد.

اتهامات متبادلة

وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اتهم موسكو أمس بالعمل جاهدة على تحويل الصرح النووي إلى قاعدة تهدد قارة أوروبا بأكملها، محذراً من كارثة شبيهة بما حصل في شيرنوبل عام 1986.

فيما نفت روسيا مراراً تلك الاتهامات، مؤكدة أن القوات الأوكرانية تتعمد قصف المحطة، بهدف تحمليها المسؤولية واستفزاز قواتها في الموقع.

ضربات وعمليات قصف

يشار إلى أن محيط المجمع النووي شهد خلال الأيام الماضية، عدة ضربات وعمليات قصف. وقد أدت الضربات يوم الخميس الماضي، إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، ما تسبب بفصل المحطة عن شبكة الكهرباء لبعض الوقت.

وتخضع زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ أوائل مارس/آذار، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

وكانت موسكو رفضت سابقاً دعوات أممية وأوكرانية على السواء إلى سحب كافة الأسلحة من الموقع المذكور، مؤكدة أن سلاحها للحراسة فقط وألا أسلحة ثقيلة في المحطة الضخمة.