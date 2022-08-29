بوريل: أستبعد حظر الاتحاد للسياح الروس بل مقربي بوتين فقط

على هامش العقوبات الاقتصادية التي انهالت على روسيا منذ، جراء عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، يبدو أن سيف عقوبات من نوع آخر سيسلط على السياح الروس.

فبعد أن أثارت مطالبات عدد من المسؤولين الأوكران وقف منح التأشيرات الأوروبية للمواطنين الروس، جدلاً في الأوساط الأوروبية من المتوقع أن تطرح تلك المسألة على طاولة وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

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إلا أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوضح أنه من غير المرجح أن يؤيد الوزراء الأوروبيون بالإجماع حظر التأشيرات على جميع الروس.

"لن يجدي نفعاً"

وقال بوريل الذي يرأس اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقناة "أو.آر.إف" التلفزيونية النمساوية "لا أعتقد أن قطع العلاقة مع المدنيين الروس سيجدي نفعا ولا أعتقد أن هذه الفكرة ستلقى الإجماع المطلوب"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم الاثنين.



كما أضاف قائلا "أعتقد أن علينا أن نراجع الطريقة التي يحصل بها بعض الروس على التأشيرات، بالتأكيد لن نمنحها للمحيطين بالنظام، لكنني لا أحبذ منع الروس جميعا من الحصول عليها".

مطالبات أوكرانية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب سابقاً الغربيين بإغلاق حدودهم أمام الروس .

كما اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تصريحات سابقة ايضاً أن "المواطنين الروس يدعمون بكثافة الحرب، ويصفقون للضربات الصاروخية على المدن الأوكرانية، لذا يجب أن يدعهم العالم يستمتعون بالسياحة في بلدهم فقط!

ما استدعى رداً حازما من الكرملين، مؤكدا أن مثل تلك المطالب "غير عقلانية".

تأشيرات شينغن

يذكر أن دول فضاء شينغن الـ26 (22 دولة من الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا والسويد وليشتنشتاين) تلقت ثلاثة ملايين طلب تأشيرة دخول عام 2021، بينها 536 ألف طلب من مواطنين روس رفضت حوالي 3% منها.

وغالبا ما ينبغي إدراج الأسباب خلف قرارات رفض طلبات التأشيرات التي يمكن الطعن فيها، سواء كانت تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام أو العلاقات الدولية لأي من البلدين.

عقوبات سارية

وكان الاتحاد الأوروبي عمد منذ بدء النزاع الروسي الأوكراني في 24 فبراير الماضي، إلى تعليق قسم من تسهيلات منح تأشيرات الدخول لإقامات قصيرة، عملا باتفاق أوروبي روسي، من خلال منع دخول بعض الفئات المرتبطة بالنظام الروسي، مثل الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة وحاملي جوازات سفر دبلوماسية ورؤساء شركات وسواهم.

كما أعلن أن 1214 مسؤولا روسيا بينهم الرئيس فلاديمير بوتين أشخاص غير مرغوب فيهم.