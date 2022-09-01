بكين لواشنطن: لا ترتكبوا مزيداً من الأخطاء

مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وجهت الصين اليوم الخميس تحذيرات جدية إلى واشنطن.

فقد شدد وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، على ضرورة أن تمتنع واشنطن عن ارتكاب مزيد من الأخطاء بعد طلبها من شركة "Nvidia" وقف تصدير شرائح إلكترونية لبكين.

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وكانت شركة Nvidia الأميركية قد قالت إن مسؤولين أمريكيين طلبوا منها وقف تصدير أهم شريحتين للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وصدرت أوامر لاثنين من كبار مصنعي الرقائق في أميركا بالتوقف عن بيع بعض تقنياتهم إلى الصين التي يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة "سي إن إن".

مخاوف من استخدام عسكري

إذ قالت Nvidia (NVDA) و AMD (AMD) أمس الأربعاء إن الحكومة الأميركية طلبت منهما وقف تصدير بعض الرقائق عالية الأداء إلى الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضحت Nvidia أن المسؤولين الأميركيين أخبروها أن المطلب يرجع إلى خطر محتمل يتمثل في استخدام المنتجات في العمل العسكري.

كما أشارت إلى أن القيود الجديدة تشكل الدوائر المتكاملة A100 و H100 القادمة من Nvidia، وأي أنظمة تتضمنها.

وتهدد هذه الخطوة بإنهاء أعمال بقيمة 400 مليون دولار لشركة Nvidia، وفقًا لتقرير "سي إن إن".

تراجع أسهمها

وهذا ما توقعته شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها الأسبوع الماضي في المبيعات المحتملة للصين، والتي قد تتأثر بالمتطلبات الجديدة.

يشار إلى أن أسهم Nvidia تراجعت بنسبة 6.6 ٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء، في حين انخفض سهم AMD بنسبة 3.7 ٪.

وفي بيان لشبكة CNN Business، قالت Nvidia إنها تعمل مع "العملاء في الصين لتلبية مشترياتهم المخطط لها أو المستقبلية بمنتجات بديلة وقد تسعى للحصول على تراخيص حيث لا تكون البدائل كافية".

توتر العلاقات

يذكر أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة متوترة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، ولم يخفف الرئيس الحالي جو بايدن على الإطلاق أيضا لهجته ضد بكين، بل رفع من سقف الانتقادات في ملفات عدة اقتصادية وسياسية وما زاد التوترات الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب نانسي بولسي إلى تايوان، بالإضافة إلى الموقف الصيني من الحرب في أوكرانيا.