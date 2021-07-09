.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عقوبات أميركية على 34 شركة مرتبطة بإيران والصين وروسيا

علما الصين وأميركا فوق أحد الفنادق في بكين (أرشيفية- فرانس برس)
علما الصين وأميركا فوق أحد الفنادق في بكين (أرشيفية - فرانس برس)

عقوبات أميركية على 34 شركة مرتبطة بإيران والصين وروسيا

الشركات متهمة بارتكاب انتهاكات مختلفة نيابة عن الصين وإيران وروسيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في خضم التوترات المستمرة بين أميركا من جهة وكل من الصين وروسيا وإيران، أعلنت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة، ضم 34 شركة إلى قائمة العقوبات لارتباطها بانتهاكات تتعلق بإيران والصين وروسيا.

وأوضحت أن من بين تلك الشركات، 14 مرتبطة بالصين ومتهمة بالتورط في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي.

عقوبات الصين تغضب أميركا.. "لا أساس لها" أميركا عقوبات الصين تغضب أميركا.. "لا أساس لها"

تصدير مواد إلى إيران

كما مكنت تلك الشركات الـ 14 التي تتخذ من الصين مقرا لها، بكين من تنفيذ حملة قمع واحتجاز جماعي ومراقبة مجموعات من الأقليات، كالأويغور والكازاخستانيين وأفراد آخرين، بحسب ما أوضحت الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت ثماني شركات أخرى بتسهيل تصدير مواد أميركية إلى إيران، فيما اتهمت ست كيانات أيضا بالتورط في شراء مكونات وأدوات إلكترونية من صنع أميركي، للمساهمة في إطار برامج عسكرية روسية.

من طهران(فرانس برس)
من طهران(فرانس برس)

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت رفعت مطلع الشهر الحالي(يوليو) عقوبات عن ثلاثة مواطنين إيرانيين( بهزاد دانييل فردوس ومهرزاد مانويل فردوس ومحمد رضا دزفوليان الذي تعرض لجولتين من العقوبات)، مؤكدة في الوقت عينه ألا علاقة لتلك الخطوة بالمفاوضات النووية.

وقبل ذلك، رفعت واشنطن أيضا بعض العقوبات على كيانات وأشخاص في إيران مرتبطين بقطاع النفط، مشددة في الوقت عينه على استقلال تلك الخطوة عن المفاوضات النووية.

أما في ما يتعلق بروسيا، فالعلاقة بين الطرفين تشهد توترا متصاعدا على الرغم من اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين الأميركي والروسي الشهر الماضي (يونيو) في جنيف، على خلفية ملفات عدة أحدثتها الهجمات السيبرانية والقرصنة.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الصين، التي تشكل أكبر قوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة، فالعلاقة بين الطرفين متوترة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، ولم يخفف بايدن على الإطلاق أيضا لهجته ضد بكين، بل رفع من سقف الانتقادات في ملفات عدة اقتصادية وسياسية، فضلا عن ملف حقوق الأقليات وانتهاكات حقوق الإنسان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دواء ألزهايمر الذي شغل الدنيا.. حصره لهذه الحالات فقط دواء ألزهايمر الذي شغل الدنيا.. حصره لهذه الحالات فقط
"أطلقوا ثورة الدواء".. صرخة أب لبناني منهار
الأكثر قراءة
"فتاة تيك توك الجديدة" تثير غضباً.. مصر تتحرك بعد بلاغ
هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر! هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
بالصور.. شاطئ سعودي بارد صيفاً ومطل على 3 دول بالصور.. شاطئ سعودي بارد صيفاً ومطل على 3 دول
مفاجأة عن جنسيات وعدد فريق اغتيال رئيس هايتي مفاجأة عن جنسيات وعدد فريق اغتيال رئيس هايتي
صور.. آلاف المقابر الإسلامية بالسودان مرتبة بشكل غامض! صور.. آلاف المقابر الإسلامية بالسودان مرتبة بشكل غامض!
اعترفت بكل شيء.. اعترفت بكل شيء.. "فتاة تيك توك" بقبضة السلطات المصرية
قبل أن تذهب
مفاجآت لا تصدق.. قصة أول أردني يعيش بقلب مزروع
مفاجآت لا تصدق.. قصة أول أردني يعيش بقلب مزروع
اكتشف المزيد