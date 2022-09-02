غروسي: الأمن في محطة زابوريجيا مقلق بسبب سيطرة روسيا

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، الجمعة، تعرض محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية والتي تسيطر عليها روسيا، لعدة هجمات.

وقال في مؤتمر صحافي فور عودته إلى فيينا وذلك بعد زيارته لمحطة زابوريجيا النووية "الأمن في المحطة مقلق بسبب سيطرة روسيا عليها".

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لكنه أشار إلى أن الوضع في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا آمن حتى الآن ووقوع حادث محتمل.

كما أوضح غروسي أن 6 من موظفي وكالة الطاقة الذرية سيبقون في محطة زابوريجيا النووية، بعدما قاد بعثة مكونة من 14 فردا زارت المحطة.

وأضاف أن العدد سينخفض لاثنين الأسبوع المقبل وسيمثلان الوكالة باستمرار هناك على المدى الطويل، مبيناً أنه يعتزم اصدار تقرير في مطلع الأسبوع المقبل عن سلامة محطة زابوريجيا الأوكرانية.

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ضربات محددة

وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها قصفت قاعدة روسية في بلدة إنرغودار، حيث يتفقد مفتشو الأمم المتحدة منشأة أوكرانية تحت سيطرة روسيا وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال الجيش الأوكراني إن "ضربات محددة نفذتها قواتنا في منطقتي إنرغودار وخيرسون دمرت ثلاثة أنظمة مدفعية ومخزن ذخيرة".

كما اتهم القوات الروسية بإزالة "جميع معداتها" من المنشأة النووية الأكبر في أوروبا لتوليد الطاقة قبل وصول طاقم الوكالة الدولية الخميس.

بالتزامن، يزور فريق يضم 14 خبيراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا وسط تصاعد القلق الدولي إزاء سلامة المحطة في الحرب التي تقترب من مفاعلاتها الستة.

تبادل اتهامات

وغادر معظم أعضاء الفريق. وقال الموفد الروسي إلى فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن ستة من مفتشي الوكالة لا يزالون هناك وسيبقى اثنان آخران "بشكل دائم".

ووقعت هجمات متكررة في محيط المنشأة، لكن موسكو وكييف تبادلتا المسؤولية إزاءها.

وأوقف العمل بأحد مفاعلات المحطة جراء قصف روسي، فجر الخميس. وأعلنت الشركة المشغّلة لمحطات الطاقة الذرية "إنرغوأتوم" أنها "المرة الثانية خلال 10 أيام" التي يرغم فيها قصف روسي على إغلاق مفاعل.