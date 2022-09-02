موسكو تحذر: أميركا تقترب من "الدخول" في حرب أوكرانيا

في تحذير من عواقب وخيمة، قال نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، إن أميركا على وشك أن تصبح طرفًا في الحرب في أوكرانيا، محذرا من عواقب وخيمة إذا حدث ذلك. وفق ما نقلت عنه وكالة تاس.

"ستتحقق بالكامل"

وأضاف سيرغي ريابكوف "نحذر أميركا إذا استمرت في إغراق أوكرانيا بالأسلحة والدعم المباشر لكييف"، مؤكدا أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "ستتحقق بالكامل".



ورغم أن واشنطن لم تبخل على أوكرانيا بالمساعدات العسكرية منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، إلا أنها أكدت مرارا أنها لن ترسل قوات إلى الأراضي الأوكرانية.

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"لن نرسل قوات"

حتى إن البيت الأبيض، أعلن الخميس، عدم إرسال قوات أميركية لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا.

مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار

وكانت آخر المساعدات العسكرية السخية لكييف حزمة وصلت قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار، تزامن إرسالها مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الهجوم الروسي لها شهره السابع.

فيما تهدف هذه الحزمة إلى تعزيز قدرات الجيش الأوكراني للسنتين المقبلتين، من خلال تزويده بصواريخ أرض جو أكثر تطورا، وقذائف مدفعية وصواريخ موجهة بالليزر ومُسيّرات متطورة.