رغم التقارب.. لا لقاء مقررا بين بوتين ورئيس وزراء المجر

فيما يزور رئيس الوزراء المجري القومي، فكتور أوربان، الذي يتبع سياسة منفردة في أوروبا عبر تجارة الغاز مع روسيا، موسكو السبت لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، أعلن الكرملين أن لا لقاء مقرر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوربان

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "بحسب معلوماتنا، فإن الضيف المجري آت لوداع غورباتشوف فقط، ولم يحصل أي طلب لعقد لقاءات"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية ريا-نوفوستي

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تأتي تلك الزيارة، غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الإبقاء على إغلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم الحيوي لأوروبا.

علاقات جيدة مع بوتين

فيما أعلنت المجر الأربعاء عن اتفاق مع غازبروم لمدّها بشحنات إضافية من الغاز، في وقت تواجه الدول الأوروبية الأخرى انخفاضاً حاداً في الإمدادات.

يشار إلى أن أوربان أقام علاقات جيدة مع بوتين منذ عودته إلى السلطة في 2021، وحافظ على تعاون بينهما رغم العملية العسكرية التي شنتها روسيا على الأراضي الأوكرانية في فبراير الماضي، ما جعله يغرد إلى حد ما خارج السرب الأوروبي.

يذكر أن غورباتشوف توفي مساء الثلاثاء "بعد صراع طويل مع مرض خطر"، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية حيث كان يعالج.

ويحظى الزعيم السوفيتي الذي وصل إلى السلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 عند محاولته إنقاذه مع إصلاحات ديمقراطية واقتصادية.