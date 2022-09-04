روسيا: العملية العسكرية بأوكرانيا مستمرة ولا تراجع عن شروطنا

أكد الكرملين، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة، مشدداً على أن موسكو لن تتراجع عن شروطها لحل الأزمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موضوع المحادثات بين موسكو وكييف "ممكنة" لكنها ستتمحور حول "كيف سيتم الوفاء بشروط روسيا من قبل أوكرانيا".

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وأضاف بيسكوف في رد على سؤال صحافي عما إذا كان لدى روسيا أي شيء تتحدث عنه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "بالطبع لدينا، وهو حول كيفية تلبية شروطنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت شروط موسكو ستظل كما هي، أجاب المتحدث باسم الكرملين" بكل تأكيد".

في سياق آخر قال بيسكوف إن "أي مواجهة تنتهي بانفراجة دائماً وعلى طاولة المفاوضات"، وذلك في إشارة إلى العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الانفراجة في هذا الملف من غير المرجّح أن تكون في الوقت القريب.

وقال بيسكوف، خلال مقابلة تلفزيونية، إن "أي مواجهة تنتهي على طاولة المفاوضات. سيكون هذا هو الحال هذه المرة أيضاً. لدينا بالفعل خبرة لا تقدر بثمن"، لكنه أشار إلى أن أي حوار "يجب أن يراعي مصالح روسيا أيضاً".

وتابع: "ليس فقط بشروطنا، ولكن بطريقة لا تؤثر على مصالحنا بأي شكل من الأشكال. وسنكون حينها حازمين".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سياسي لتعليق تسهيلات الحصول على التأشيرات مع روسيا بشكل كامل، لكن ستظل فئات معينة من المواطنين الروس قادرة على الحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي.

وحذرت روسيا، في وقت سابق، من أن قرار حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس، خطير للغاية، معتبرةً أن القرار في حال تبنيه، سيكون موجهاً ضد الشعب الروسي مباشرة.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط الماضي تنفيذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا.