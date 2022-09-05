"قلق" أوروبي من تصريحات أردوغان "العدائية" ضد اليونان
الرئيس التركي هدد اليونان، السبت، بأنها ستدفع "ثمناً باهظاً"، متهماً إياها بانتهاك المجال الجوي التركي وبـ"مضايقة" الطائرات التركية فوق بحر إيجه
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن "قلقه الشديد" إزاء "التصريحات العدائية" التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أثينا بشأن الجزر اليونانية القريبة من تركيا.
وهدد أردوغان اليونان، خلال اجتماع السبت، بأنها ستدفع "ثمناً باهظاً"، متهماً إياها بانتهاك المجال الجوي التركي وبـ"مضايقة" الطائرات التركية فوق بحر إيجه.
وقال: "احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يُلزمنا. حين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل"، مكرّراً عبارة غالباً ما كان يستخدمها لإطلاق عملية في سوريا.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رداً على سؤال خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "هذه التصريحات العدائية من قبل القيادة السياسية التركية ضد اليونان والشعب اليوناني.. تثير قلقاً بالغاً".
وأضاف: "ننتظر من تركيا الامتناع عن التصعيد الكلامي والالتزام بتحسين علاقات حسن الجوار".
وتابع: "في العلاقات مع اليونان، يجب معالجة أي قضايا عالقة سلمياً، من خلال الحوار بحسن نية وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لمبدأ علاقات حسن الجوار".
وأشار إلى أن "اليونان دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويجب احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وتتهم أثينا الطائرات التركية بالتحليق فوق الجزر اليونانية القريبة من الحدود التركية، فيما يؤدّي الخلاف بين الجارتين إلى تسيير دوريات متكرّرة من الطرفين.
من جهتها، تندّد تركيا بوجود قوات عسكرية على هذه الجزر خلافاً لمعاهدات السلام الموقّعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، بحسب تعبيرها.
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