تركيا: اليونان ضايقت مقاتلاتنا فوق المتوسط وإيجه

في استمرار للمناوشات والاتهامات بين البلدين، وجهت تركيا ثانية، اليوم الأحد، أصابع الاتهام إلى أثينا.

ففي أحدث ادعاء تركي بأن الجارة اليونانية، تستهدف طائراتها فوق شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، زعمت تركيا أن اليونان استخدمت نظام دفاع جوي روسي الصنع لمضايقة الطائرات التركية، في مهمة استطلاعية، واصفة هذا التصرف بالعمل العدائي.

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غرب رودس

كما أوضحت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن الحادث وقع في 23 أغسطس الجاري، مضيفة أن طائرات "إف - 16" كانت تحلق على ارتفاع عشرة آلاف قدم إلى الغرب من جزيرة رودس اليونانية، حين تم توجيه رادار التتبع لمنظومة "إس - 300" الروسية الصنع.

كما اعتبرت المصادر أن هذا التصرف "يتعارض مع روح الحلف" ويصل الى حد "الأعمال العدائية"، بحسب قواعد الاشتباك للناتو.

إلا أنها أكدت أنه رغم هذا العمل العدائي، فقد أكملت الطائرات التركية مهامها المخطط لها وعادت بسلام إلى قاعدتها"، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

نزاع طويل

وكانت أنقرة اشتكت في الأشهر الأخيرة مما وصفته بأعمال استفزازية لليونان، قائلة إن مثل هذه التحركات تقوض جهود السلام.

يذكر أن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان منذ سنوات طويلة حول عدد من الملفات الإشكالية لاسيما الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص، وملف التنقيب واللاجئين وغيرها، ما دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية غالباً بالقرب من الساحل التركي.

فيما ترفض أثينا تسيير تلك الدوريات، وتتهم أنقرة بالتحليق فوق جزر يونانية خالصة.