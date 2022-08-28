.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تركيا: اليونان ضايقت مقاتلاتنا فوق المتوسط وإيجه

  • الخط
This picture shows a view of the tiny Greek island of Kastellorizo (Megisti) with a Greek flag, in the Dodecanese, the furthest south eastern Greek Island, two kilometers from the Turkish mainland, on August 28, 2020. (AFP)
قبالة اليونان (فرانس برس)

تركيا: اليونان ضايقت مقاتلاتنا فوق المتوسط وإيجه

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في استمرار للمناوشات والاتهامات بين البلدين، وجهت تركيا ثانية، اليوم الأحد، أصابع الاتهام إلى أثينا.

ففي أحدث ادعاء تركي بأن الجارة اليونانية، تستهدف طائراتها فوق شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، زعمت تركيا أن اليونان استخدمت نظام دفاع جوي روسي الصنع لمضايقة الطائرات التركية، في مهمة استطلاعية، واصفة هذا التصرف بالعمل العدائي.

اليونان وقبرص: تركيا تؤجج التوترات في شرق البحر المتوسط العرب والعالم شرق المتوسط اليونان وقبرص: تركيا تؤجج التوترات في شرق البحر المتوسط

غرب رودس

كما أوضحت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن الحادث وقع في 23 أغسطس الجاري، مضيفة أن طائرات "إف - 16" كانت تحلق على ارتفاع عشرة آلاف قدم إلى الغرب من جزيرة رودس اليونانية، حين تم توجيه رادار التتبع لمنظومة "إس - 300" الروسية الصنع.

كما اعتبرت المصادر أن هذا التصرف "يتعارض مع روح الحلف" ويصل الى حد "الأعمال العدائية"، بحسب قواعد الاشتباك للناتو.

إلا أنها أكدت أنه رغم هذا العمل العدائي، فقد أكملت الطائرات التركية مهامها المخطط لها وعادت بسلام إلى قاعدتها"، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

نزاع طويل

وكانت أنقرة اشتكت في الأشهر الأخيرة مما وصفته بأعمال استفزازية لليونان، قائلة إن مثل هذه التحركات تقوض جهود السلام.

يذكر أن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان منذ سنوات طويلة حول عدد من الملفات الإشكالية لاسيما الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص، وملف التنقيب واللاجئين وغيرها، ما دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية غالباً بالقرب من الساحل التركي.

فيما ترفض أثينا تسيير تلك الدوريات، وتتهم أنقرة بالتحليق فوق جزر يونانية خالصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جدل في الشارع التركي بعد توقيف مطربة شهيرة.. لماذا؟ جدل في الشارع التركي بعد توقيف مطربة شهيرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد