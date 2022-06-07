اليونان: انتهاكات تركية غير مسبوقة للمجال الجوي

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده شهدت وابلًا غير مسبوق من الانتهاكات التركية للمجال الجوي، وعودة مستمرة إلى التأكيدات التي لا يمكن تصورها بشأن تقليص السيادة المفترضة على الجزر اليونانية"، نقلا عن وكالة الأنباء اليونانية، الثلاثاء.

وأضاف: "شهدنا فترات من التوتر المتزايد في الخطاب في الماضي. وآمل وأشجع تركيا علانية على ألا يترجم هذا الخطاب إلى توتر أكبر في هذا المجال. وفي كل الأحوال فإن اليونان مستعدة للدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية".

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وقال رئيس الوزراء اليوناني إنه يمكن لبلاده العمل مع تركيا للمساعدة في حل أزمة الغذاء الحالية.

وحول 20 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا ، والتي لا يمكن نقلها إلا عن طريق البحر، أشار إلى أن لتركيا دورا تلعبه في البحر الأسود، كما تفعل اليونان مع أحد أكبر أساطيل الشحن في العالم.

وتابع: "دعونا نلقي نظرة على تلك المجالات حيث يمكننا، تحت إشراف الأمم المتحدة، العمل معًا وتقديم خدماتنا".

وردًا على سؤال حول تدهور العلاقات اليونانية التركية، رد رئيس الوزراء: "إنه تطور غير سار لأنني أيضًا كان لدي انطباع بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أننا وجدنا إطارا للتفاهم المتبادل".

والجمعة، ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن تركيا استدعت السفير اليوناني لدى أنقرة إلى مقر وزارة الخارجية للاحتجاج على ما وصفته بتوفير اليونان فرصا لجماعات إرهابية لممارسة أنشطتها.

وقالت الوكالة إن السفير كريستودولوس لازاريس استُدعي أيضا بعد أن سمحت اليونان باحتجاج بالقرب من السفارة التركية في أثينا نظمه حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.