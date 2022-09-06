موسكو: الغرب أعلن حرباً شاملة ضدنا

على وقع التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب جراء الأزمة الأوكرانية، جددت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء اتهامها للدول الغربية بشن حرب شاملة على البلاد.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية"، إن الدول الغربية تخوض تلك الحرب بأشكال هجينة وفي مختلف المجالات، وفق تعبيره.
غضب الخصوم هائل!
كما اعتبر أن "درجة غضب الخصوم والأعداء هائلة وغير عادية"، وفق وصفه.
تأتي هذه التصريحات وسط تدهور كبير تشهده العلاقات بين موسكو والغرب بسب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومنذ بدء الاشتباكات، اتهمت الدول الغربية روسيا بالتورط بجرائم حرب، كما دعت إلى الضغط أكثر على موسكو، مقابل دعم كييف بالسلاح والعتاد.
أكثر الدول معاقبة بالعالم
يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت بدأت يوم الـ 24 فبراير/شباط الماضي، ومازالت مستمرة حتى الآن.
ومنذ ذاك التاريخ، تسارعت الدول الغربية لفرض أشد العقوبات على موسكو، إلى أن تجاوزت روسيا إيران وكوريا الشمالية وأصبحت الدولة الأكثر معاقبة في العالم في غضون 10 أيام فقط من اندلاع المعارك.
وتفوقت روسيا بالعقوبات على إيران، التي تم فرض 3616 عقوبة ضدها على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.
كما فاقت بعقوباتها كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار وكوبا.
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