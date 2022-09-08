زيلينسكي: استعدنا من الروس عدة بلدات قرب خاركيف

أكّد الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أنّ قواته استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، من دون مزيد من التفاصيل.

"عاد العلم يرفرف"

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية التي تبثّ مساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي "هذا الأسبوع، لدينا أنباء سارة من منطقة خاركيف"، مشيراً إلى أنّ البلدات التي استعادتها القوات الأوكرانية والتي لم يسمّها "عاد العلم الأوكراني يرفرف فيها".

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هجوم مضاد

وفي الأيام الأخيرة أكّد مراقبون أنّ القوات الأوكرانية حقّقت اختراقاً في منطقة خاركيف، لكن تعذّر التحقّق من هذه المعلومات من من مصدر مستقلّ.

ومنذ الأسبوع الماضي تشنّ القوات الأوكرانية هجوماً مضادّاً في جنوب البلاد. وفي حين تؤكّد كييف نجاح هذا الهجوم، تقول موسكو إنّها ألحقت بالقوات الأوكرانية المهاجمة خسائر فادحة.

ثاني أكبر مدن أوكرانيا

وسقطت منطقة خاركيف جزئياً في أيدي الجيش الروسي في مستهلّ الحرب التي بدأت بدأ في 24 شباط/فبراير.

أما مدينة خاركيف وهي ثاني كبرى مدن البلاد فتتعرّض بانتظام لقصف عنيف من القوات الروسية التي لم تنجح حتى اليوم في الاستيلاء عليها.