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مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم داعش على بلدة في مالي

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جنود ماليون ينتظرون نائب رئيس CNSP (اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب) العقيد مالك دياو لمغادرة وزارة الدفاع المالية بعد اجتماع مع قادة الأحزاب السياسية في باماكو ، مالي ، في 20 أغسطس 2020 ،
جنود ماليون
تنظيم داعش

مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم داعش على بلدة في مالي

غالبا ما تشهد تالاتاي معارك بسبب موقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات مسلحة مختلفة

باماكو - فرانس برس

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قتل عشرات المدنيين في هجوم شنه متطرفون تابعون لتنظيم داعش على بلدة في شمال مالي ومعارك مع مجموعات مسلحة أخرى في المنطقة بينها مجموعات من خصوم التنظيم، على ما أفاد مسؤول محلي وقيادي في مجموعة مسلحة.

وغالبا ما تشهد تالاتاي على مسافة حوالي 150 كلم من غاو، معارك منذ بدء النزاع في مالي عام 2012 بسبب موقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات مسلحة مختلفة.

وقال المسؤول المحلي "ما يقلقنا فعلا هو الوضع الإنساني، السكان متروكون لمصيرهم".

وتختلف حصيلة الضحايا بحسب المصادر وتبقى الأعداد تقريبية نظرا إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة النائية، والحصول على المعلومات.

وقال المسؤول المحلي "قتل أكثر من 45 مدنيا حين سيطر تنظيم داعش على المدينة" الثلاثاء، مضيفا "أحرقوا منازل والسوق وأماكن أخرى".

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من جهته قال قيادي في حركة تحرير أزواد، إحدى المجموعات المسلحة الضالعة في المعارك، لوكالة فرانس برس "هناك أكثر من ثلاثين قتيلا مدنيا في تالاتاي. أحرق عناصر داعش في الصحراء الكبرى السوق وعددا من المساكن. هناك العديد من النازحين المدنيين أيضا".

وأوضح عنصر في الفرق الإنسانية ينشط في المنطقة أن "الوضع على الأرض في غاية الصعوبة بحسب الشهود. المعارك بين مختلف المجموعات المتطرفة تسببت بمقتل عشرات المدنيين. وقضى بعد ذلك جرحى لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية".

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