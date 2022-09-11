موسكو: ضربنا القوات الأوكرانية في خاركيف وخسائرها بالآلاف

فيما تتقدم القوات الأوكرانية شرقي البلاد، مستعيدة بلدات عدة كانت في أيدي القوات الروسية، أعلنت موسكو أن قواتها هاجمت الأوكران في خاركيف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة اليوم الأحد أن قواتها ضربت مواقع للجيش الأوكراني في منطقة خاركيف بضربات دقيقة التوجيه.

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4 آلاف قتيل

كما أضافت أن تلك الضربات نفذت من خلال قوات محمولة جوا وصواريخ ومدفعية، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محوري الجنوب وشمال الشرق 4 آلاف قتيل و8 آلاف جريح، خلال أيام ( من 6 إلى 10 سبتمبر ).

وأوضح متحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن ضربات جوية وصاروخية ومدفعية استهدفت مواقع عدة لوحدات أوكرانية، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، وفق قوله.

أتت تلك التصريحات بعد ساعات على إعلان الجيش الأوكراني بوقت سابق اليوم أن قواته واصلت التقدم شمالًا في خاركيف، وجنوباً أيضا، بعد السقوط السريع للمعقل الرئيسي للقوات الروسية، في شمال شرق البلاد.

التحوّل الأكثر أهمية

وكانت موسكو أعلنت أمس السبت بشكل مفاجئ تخليها عن كوبيانسك معقلها الرئيسي شمال شرق أوكرانيا، في انهيار مباغت لواحد من الخطوط الأساسية المهمة هناك.

وعدّ إعلان موسكو هذا، التحوّل الميداني الأكثر أهمية في القتال شرقاً، حيث رجحت الكفة لصالح الروس على مدى أشهر طويلة.

يذكر أن السيطرة على مراكز حضرية على غرار كوبيانسك أو إيزيوم قد تشكل ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقعها على خط المواجهة في الشرق، بعد تقدم مهم حققته قواتها خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها قبل أشهر ، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة منذ انطلاق النزاع في 24 فبراير الماضي.