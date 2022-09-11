الجيش الأوكراني: تقدمنا شمال وشرق وجنوب منطقة خاركيف

يواصل الجيش الأوكراني عمليته المضادة واسعة النطاق شرق البلاد، حيث أكد، اليوم الأحد، تحرك قواته لاستعادة بلدات وقرى في محيط مدينة إيزيوم الاستراتيجية، مؤكداً تحقيق تقدم في شمال وشرق وجنوب خاركيف.

وأفاد الجيش الأوكراني في تعميم بشأن الوضع الميداني الذي يصادف مرور 200 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية، بأن قواته تعمل على "تحرير المناطق في كوبيانسك وإيزيوم التابعتين لمنطقة خاركيف".

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3 آلاف كيلومتر مربع

فيما أعلن أن القوات الأوكرانية استعادت مناطق يبلغ مجموع مساحتها حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع من القوات الروسية منذ بداية سبتمبر.

أتى ذلك، بعدما أعلنت روسيا أمس السبت، أنها ستسحب قواتها من خاركيف، بينما أكدت كييف أن جيشها سيطر على مركز لوجستي مهم في إطار هجوم مضاد خاطف.

في الأثناء، أكد قيادي انفصالي موال لروسيا في الشرق أن منطقة دونيتسك تشهد معارك "صعبة" بين القوات الروسية والأوكرانية.

تحول مهم

ويُعَدّ إعلان موسكو سحب القوات وتأكيد كييف أن قواتها دخلت بلدة كوبيانسك التحوّلين الميدانيين الأكثر أهمية في القتال في شرق أوكرانيا حيث رجحت الكفة لصالح موسكو على مدى شهور.

أتت أنباء الانسحاب بعد وقت قصير من نشر القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر بالزي العسكري بحوزتهم أسلحة آلية "في كوبيانسك". وجاء في بيانها أن البلدة "كانت أوكرانية وستبقى كذلك دائما".

وسقطت البلدة التي تعد حوالي 27 ألف نسمة وتقع على طريق مهم لإيصال الإمدادات للقوات الروسية في الشرق في الأسبوع الأول من العملية الروسية.

في حين توقع مراقبون أن تعلن القوات الأوكرانية انتصارات جديدة في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا والتي سيطر عليها الجيش الروسي أو قصفها بالمدفعية على مدى شهور..