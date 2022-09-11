تركيا: مقتل جنديين من قواتنا باشتباكات شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وأفادت الوزارة في بيان، أن الاشتباكات وقعت أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية "المخلب والقفل".
كذلك أشارت إلى أن الجنود المصابين نُقلوا على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج.
عملية تركية
يذكر أن تركيا أطلقت في 18 أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "المخلب والقفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين - باسيان شمالي العراق.
ويحتج العراق على القصف التركي المتواصل على أراضيه، ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته.
وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984 مما أدى إلى صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال، جماعة إرهابية.
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