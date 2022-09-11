غروسي: الوضع بمحطة زابوريجيا مقلق للغاية

عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأحد عن قلقه البالغ من الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا في ظل استمرار القصف "بأي شكل".

ونقل حساب وكالة الطاقة الذرية على تويتر عن غروسي تأكيده على ضرورة إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين في المحطة على وجه السرعة، مشيرا إلى أن المشاورات بدأت بالفعل في هذا الصدد.

المدير العام غروسي @RafaelMGrossi يرحب بإصلاح الخط الاحتياطي، لكنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في محطة #زابوريجيا ما دام القصف مستمراً بأي شكل. ويؤكد أنه ينبغي إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين في المحطة على وجه السرعة، وأن المشاورات قد بدأت بالفعل في هذا الصدد. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022

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إلى ذلك، رحب غروسي بإصلاح خط الطاقة الاحتياطي للمحطة الذي أعلنت عنه الوكالة في وقت سابق اليوم، بما يعني تزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد المفاعل بجانب وظائف الأمان الأساسية الأخرى.

توقف آخر مفاعل

وكانت الوكالة قالت إنه بعد إصلاح خط الطاقة الذي يربط محطة زابوريجيا بمحول محطة الطاقة الحرارية القريبة منها أمس، قام مشغل المحطة النووية صباح اليوم بإغلاق آخر مفاعل قيد التشغيل، والذي كان يغذي محطة زابوريجيا على مدى الأسبوع الأخير بالكهرباء المطلوبة بعد فصلها عن الشبكة.

وكانت كييف طلبت سابقا من السكان في المناطق حول المحطة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، الإجلاء من أجل سلامتهم.

في حين حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زار مفتشوها المجمع المترامي الأطراف الأسبوع الماضي من خطورة الوضع، لاسيما في ظل استمرار القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية في محيطه.

تبادل الاتهامات

فيما تبادلت كل من موسكو وكييف خلال الأشهر والأسابيع الماضية، الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها.

يذكر أن زابوريجيا تخضع، منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

كما تعتبر مصدراً مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية البلاد بأكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.