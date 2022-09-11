.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غروسي: الوضع بمحطة زابوريجيا مقلق للغاية

  • الخط
غروسي في اجتماع اليوم بفيينا (أ ف ب)

غروسي: الوضع بمحطة زابوريجيا مقلق للغاية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأحد عن قلقه البالغ من الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا في ظل استمرار القصف "بأي شكل".

ونقل حساب وكالة الطاقة الذرية على تويتر عن غروسي تأكيده على ضرورة إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين في المحطة على وجه السرعة، مشيرا إلى أن المشاورات بدأت بالفعل في هذا الصدد.

إلى ذلك، رحب غروسي بإصلاح خط الطاقة الاحتياطي للمحطة الذي أعلنت عنه الوكالة في وقت سابق اليوم، بما يعني تزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد المفاعل بجانب وظائف الأمان الأساسية الأخرى.

توقف آخر مفاعل

وكانت الوكالة قالت إنه بعد إصلاح خط الطاقة الذي يربط محطة زابوريجيا بمحول محطة الطاقة الحرارية القريبة منها أمس، قام مشغل المحطة النووية صباح اليوم بإغلاق آخر مفاعل قيد التشغيل، والذي كان يغذي محطة زابوريجيا على مدى الأسبوع الأخير بالكهرباء المطلوبة بعد فصلها عن الشبكة.

محطة زابوريجيا النووية (رويترز)
محطة زابوريجيا النووية (رويترز)

وكانت كييف طلبت سابقا من السكان في المناطق حول المحطة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، الإجلاء من أجل سلامتهم.

في حين حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زار مفتشوها المجمع المترامي الأطراف الأسبوع الماضي من خطورة الوضع، لاسيما في ظل استمرار القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية في محيطه.

تبادل الاتهامات

فيما تبادلت كل من موسكو وكييف خلال الأشهر والأسابيع الماضية، الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها.

يذكر أن زابوريجيا تخضع، منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

المركبات العسكرية الروسية تمرعبر بوابات محطة زابوريجيا (أرشيفية من فرانس برس)
المركبات العسكرية الروسية تمرعبر بوابات محطة زابوريجيا (أرشيفية من فرانس برس)

كما تعتبر مصدراً مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية البلاد بأكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية. 

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد مأساة تراكم مئات الجثث بمشارح الخرطوم منذ 3 سنوات العربية ترصد مأساة تراكم مئات الجثث بمشارح الخرطوم منذ 3 سنوات
اكتشف المزيد