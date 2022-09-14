بايدن: أوكرانيا تحرز "تقدماً كبيراً".. والحرب ستكون طويلة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنه يعتقد أن الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر "ستكون طويلة".

وأوضح بايدن أن أوكرانيا "تحرز تقدما كبيرا في الوقت الذي تدفع به القوات الروسية للتراجع".

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لكن ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول في الحرب، قال الرئيس الأميركي: "السؤال بلا إجابة. من الصعب الإجابة عليه. من الواضح أن الأوكرانيين حققوا تقدما كبيرا لكنني أعتقد أنها الحرب ستكون طويلة".

مساعدات جديدة

وأعلن البيت الأبيض أنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة، إنه يتعين على الغرب تسريع تسليم نظم الأسلحة، داعيا حلفاء أوكرانيا إلى "تعزيز التعاون لهزيمة الإرهاب الروسي".