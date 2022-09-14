شاهد.. مودعة بمصرف لبناني تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين

نجحت اللبنانية سالي حافظ في أخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر" والمقدرة بـ13 ألف دولار بعد دخولها إليه مسلحة.

"عطيني المصريات دولار بسرعة".. مشاهد لمودعين يقتحمون بنك لبنان والمهجر.. وإحداهن تطالب بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان #العربية pic.twitter.com/j4J2ie0EUb — العربية (@AlArabiya) September 14, 2022

إلا أن الأمن العام اللبناني أعلن لاحقا توقيف المودعة المسلحة، في حين تباينت المعلومات حول المبلع الذي استردته من المصرف.

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وذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن عددا من الجرحى سقطوا خارج المصرف الذي جرى اقتحامه في بيروت بسبب التدافع.

وبررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته على صفحتها على فيسبوك، بأن سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله، حسب قولها.

الأمن العام اللبناني أوقف المودعة المسلحة التي اقتحمت مصرفا بعد تسلمها 20 ألف دولار #العربية pic.twitter.com/PdigV40QOV — العربية (@AlArabiya) September 14, 2022

وكانت مجموعة من المودعين من جمعية "صرخة المودعين" اقتحمت قبل ظهر الأربعاء المصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عدداً من الرهائن.

وعمدت المودعة سالي حافظ إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها القناة عبر حسابها على تويتر، امرأة تحمل سلاحا بداخل البنك.