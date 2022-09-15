.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحرك أميركي لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

  • الخط
ليندسي غراهام
ليندسي غراهام
روسيا و أوكرانيا

تحرك أميركي لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس يقدمون مشروعا لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

العربية.نت _ وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قدّم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، الأربعاء، لتصنيف روسيا دولةً راعيةً للإرهاب، في خطوة تطالب بها أوكرانيا، لكنها تصطدم بمعارضة إدارة الرئيس جو بايدن.

وصرح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، أحد رعاة مشروع القانون، في مؤتمر صحافي: "الحاجة إلى هذا الإجراء أصبحت أشد إلحاحاً الآن من أي وقت مضى"، فيما أرجعه إلى مقتل المدنيين و"القمع الوحشي العنيف" في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

السناتور ريتشارد بلومنثال يتحدث وبجانبه السناتور لندسي غراهام
السناتور ريتشارد بلومنثال يتحدث وبجانبه السناتور لندسي غراهام

من جانبه أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو راعٍ آخر لمشروع القانون، أن هذا التصنيف سيرسل إشارة دعم قوية لأوكرانيا ولحلفاء الولايات المتحدة، وستترتب عليه عواقب شديدة لروسيا مثل السماح بمقاضاتها في المحاكم الأميركية بسبب أفعالها في أوكرانيا وتشديد العقوبات.

ولم يتضح على الفور متى سيطرح المشروع للتصويت، وما إذا كان سيطرح أم لا. لكنّ عضوي مجلس الشيوخ يطالبان بهذا التصنيف منذ شهور، وقاما بزيارة لكييف في يوليو للترويج للخطوة.

مشاهد الدمار في أوكرانيا
  • مشاهد الدمار في أوكرانيا
  • من مشاهد الدمار في أوكرانيا
2 صور
مشاهد الدمار في أوكرانيا
مشاهد الدمار في أوكرانيا
من مشاهد الدمار في أوكرانيا
من مشاهد الدمار في أوكرانيا

يعرقل تسليم المساعدات

وانضم إليهما مشرعون آخرون في الإعراب عن دعمهم للفكرة. وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، في يوليو، إن التصنيف "طال انتظاره".

وقال بايدن إنه لا يعتزم إطلاق مثل هذا التصنيف على روسيا.

ويشير مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أنهم لا يشعرون أن إدراج روسيا بقائمة الدول الراعية للإرهاب هو الطريقة المثلى لمحاسبة موسكو، وأنه يمكن أن يعرقل تسليم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

المخابرات الأميركية: روسيا أنفقت سراً 300 مليون دولار للتأثير على الأحداث العالمية  أميركا روسيا و بوتين المخابرات الأميركية: روسيا أنفقت سراً 300 مليون دولار للتأثير على الأحداث العالمية 

وأبلغت موسكو واشنطن أن العلاقات الدبلوماسية ستلحق بها أضرار شديدة، بل يمكن قطعها إذا أُدرجت روسيا في القائمة، التي تضم حالياً إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا.

يتضمن مشروع قانون بلومنثال وغراهام بنداً من شأنه أن يسمح للرئيس الأميركي بتعليق التصنيف لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد أن يشهد أمام الكونغرس بأن روسيا لم تعد تدعم أنشطة الإرهاب الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تهدد بعملية عسكرية في الضفة الغربية.. لماذا؟ إسرائيل تهدد بعملية عسكرية في الضفة الغربية.. لماذا؟
اكتشف المزيد