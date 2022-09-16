الناتو: استعدوا لحرب روسية أوكرانية طويلة المدى

مع دخول العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية شهرها السابع، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، من أن "الحرب ستطول".

وقال في مقابلة إذاعية مع راديو بي بي سي، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من التقدم الأوكراني الذي حصل مؤخراً شرق البلاد، فإن هذا لا يعني أن "الحرب أوشكت على الانتهاء".

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أمر مشجع

إلا أنه أثنى على التقدم الملحوظ الذي حققته القوات الأوكرانية في إقليم خاركيف، محذرا في الوقت عينه الدول الغربية من ضرورة الاستعداد لأشهر طويلة من الصراع.

كما وصف ستولتنبرغ هذا التقدم بالمشجع للغاية، في إشارة إلى استعادة كييف العديد من البلدات التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية لأشهر طويلة في الشرق الأوكراني.

تراجع روسي

يذكر أن آلاف الجنود الروس كانوا انسحبوا من عدة مدن شرقية مطلع هذا الأسبوع، إثر الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لاسترجاع عدد من المناطق في إقليم خاركيف.

وقد تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على عدد من المدن الإستراتيجية على غرار كوبيانسك وإيزيوم، التي تشكل مراكز إمداد للقوات الروسية بالسلاح والعتاد والمؤن. ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير السيطرة الروسية على الشرق الأوكراني، بعد تقدم مهم حققته موسكو خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها خلال الصيف الحالي، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.