ميدفيديف: استفتاء ضم دونباس لروسيا يحمي الإقليم

في ظل التراجع الروسي في شرق أوكرانيا، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن استفتاء ضم دونباس إلى روسيا سيحمي الإقليم.

القوات الأوكرانيا تتقدم شرقاً

يأتي تصريح حليف بوتين، في الوقت الذي تعلن أوكرانيا أن قواتها واصلت التوغل شرقاً في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخرا، مما يمهد الطريق لهجوم محتمل على القوات الروسية في منطقة دونباس.

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كما سبق كلام ميدفيديف، دعوة زعيم الإدارة المدعومة من موسكو في دونباس إلى إجراء استفتاء عاجل على انضمام المنطقة لروسيا.

"الروس مذعورون"

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تلفزيوني في ساعة متأخرة من مساء الاثنين "من الواضح أن الروس في حالة ذعر"، مضيفا أنه يركز الآن على "السرعة التي تتحرك بها قواتنا، وسرعة استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة".

كما أشار إلى أنه سيستغل خطابا بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء لدعوة الدول إلى تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده.

استفتاء محتمل

وكان الحزب الحاكم في روسيا قد اقترح إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية من أجل ضمها إلى روسيا، في الرابع من نوفمبر المقبل.

وتحتفل روسيا في الرابع من نوفمبر بيوم الوحدة الوطنية إحياء لذكرى انتفاضة شعبية في القرن السابع عشر أفضت إلى طرد قوات بولندية من موسكو.