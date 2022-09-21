شولتس من الأمم المتحدة: يجب أن يدرك بوتين أنه لن ينتصر

في انتقاد جديد لموسكو، رأى المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتخلى عن "طموحاته الإمبريالية التي تهدد بتدمير أوكرانيا وروسيا إلا إذا أدرك أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب".

كما أضاف في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) أن المجتمع الدولي لن يقبل أي سلام تمليه موسكو.

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"هل نقف ونتفرج؟"

إلى ذلك، اعتبر أن "عودة الإمبريالية، بحرب بوتين على كييف ليست مجرد كارثة لأوروبا، ولكن لنظام السلام العالمي القائم على القواعد والقوانين"، وفق قوله.

كذلك طالب الأمم المتحدة بالدفاع عن هذا ضد أولئك الذين يفضلون عالما "يحكم فيه القوي الضعيف، بحسب ما نقلت رويترز".

وتساءل قائلا: "هل نقف ونتفرج عاجزين بينما يريد البعض دفعنا مرة أخرى إلى نظام عالمي حيث الحرب هي وسيلة شائعة للسياسة، وحيث يجب على الدول المستقلة الانضمام إلى جيرانها الأقوى أو أسيادها الاستعماريين، وحيث الازدهار وحقوق الإنسان امتياز للقلة المحظوظة.. أم أننا سننجح معا في ضمان بقاء العالم المتعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين". وتابع: جوابي، بصفتي ألمانياً وأوروبياً، هو: يجب أن ننجح في ذلك".

إلى ذلك، أعلن شولتس أن برلين ستستضيف مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا في 25 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن حكومته ستساعد كييف في "التكلفة الهائلة لإعادة بناء البلاد".

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اصطف الحلفاء الغربيون ضد موسكو، وفرضوا آلاف العقوبات القاسية عليها طالت جميع القطاعات، فضلا عن أثرياء روس وسياسيين ووزراء ونواب. فيما دعموا كييف دبلوماسيا وعسكريا وإنسانياً.