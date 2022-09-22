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أوكرانيا: تبادلنا مع روسيا 215 أسيرا بينهم قادة من أزوفستال

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من أزوفستال في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا: تبادلنا مع روسيا 215 أسيرا بينهم قادة من أزوفستال

دبي - العربية.نت

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أعلنت كييف أنّها تبادلت الأربعاء مع موسكو عدداً قياسياً من أسرى الحرب بلغ 215 عسكرياً، بينهم قادة في كتيبة أزوفستال الشهيرة.

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وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك عبر التلفزيون "لقد نجحنا في تحرير 215 شخصاً".

بالمقابل، أفرجت كييف عن رجل الأعمال فيكتور ميدفيدشوك، ومعه 55 سجينا روسيا.

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