أوكرانيا: تبادلنا مع روسيا 215 أسيرا بينهم قادة من أزوفستال
أعلنت كييف أنّها تبادلت الأربعاء مع موسكو عدداً قياسياً من أسرى الحرب بلغ 215 عسكرياً، بينهم قادة في كتيبة أزوفستال الشهيرة.
وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك عبر التلفزيون "لقد نجحنا في تحرير 215 شخصاً".
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بالمقابل، أفرجت كييف عن رجل الأعمال فيكتور ميدفيدشوك، ومعه 55 سجينا روسيا.
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