إعصار يضرب اليابان ويخلف انهيارات أرضية وقتيلين

تسبب إعصار "تالاس" الاستوائي في هطول أمطار غزيرة اليوم السبت في أجزاء من اليابان، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وتوقف القطارات ومقتل رجلين.

وقالت الشرطة إن القتيل الأول كان قد "اقتحم بركة مياه" في محافظة شيزوكا بوسط اليابان ونُقل إلى المستشفى لكنه توفي.

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وقالت الشرطة في جزء آخر من شيزوكا، إن جهود الإنقاذ جارية بعد انهيار طريق بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن رجلاً تمكن من الزحف والنجاة من شاحنة تعثرت في حين فقد آخر.

وبشكل منفصل، أصيب ثلاثة أشخاص في انهيار أرضي في شيزوكا، وفقاً لمتحدث باسم شرطة المحافظة.

وفاضت الأنهار في مدينة هاماماتسو بشيزوكا، حيث أظهر مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات تخوض في شوارع مائية.

وأظهرت لقطات إخبارية ممشى تحت الأرض في محطة قطار غمرته المياه الموحلة. وبسبب توقف القطارات مؤقتاً، تقطعت السبل بنحو 1000 شخص في ساحة في شيزوكا حيث كانت قد أقيمت حفلة موسيقية ليلة الجمعة.

وتُعد هذه العاصفة هي الأحدث التي تضرب اليابان بعد أن تسببت أعاصير في سقوط العديد من القتلى والأضرار في الأسابيع الأخيرة.

وتمر اليابان حالياً بموسم الأعاصير السنوي وتتعرّض لنحو 20 عاصفة من هذا النوع كل عام ترافقها عادة أمطار غزيرة تحدث فيضانات أو انزلاقات أرضية.

والأسبوع الماضي، أودى الإعصار "نانمادول" بأربعة أشخاص وتسبب بإصابات لـ151 عندما ضرب جنوب غرب اليابان.

ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ازدياد شدة العواصف ودرجات الحرارة والفيضانات والجفاف.